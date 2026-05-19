令和８年５月１９日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温、全国の天気 ２週間気温予報 北海道地方の向こう２週間の気温は、平年並か高い日が多いでしょう。東北地方の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため、２０日はかなり高いですが、２１日頃から２３日頃までは平年並か低いでしょう。その後は再び暖かい空気が流れ込みやすいため、平年並か高く、かなり高い日もあるでしょう。農作物の管理等に注意してください。