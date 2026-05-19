ハンバーガーチェーン『モスバーガー』から2つの“海老”バーガーが登場する。2026年5月20日に売り出されるのは、期間限定の「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」と数量限定の「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」。どちらも贅沢かつ食べ応えのあるメニューというが、いったいどんな味わいなのか。海老とアボカド、反則級の組み合わせ！大きなエビフライは食べ応え抜群！2025