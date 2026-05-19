山形県に住む２０代の女性から電子マネー３６万円分をだまし取ったとして、先月、大分県に住む２４歳の男が逮捕されました。 詐欺の容疑で逮捕されたのは、大分県杵築市の派遣社員の男（２４）です。 警察によりますと男は、山形県に住む２０代の女性に対し、ＳＮＳでのやり取りを重ねて恋愛感情を抱かせたうえで、カネなどをだまし取ろうとした疑いが持たれています。 ■手口は単純重なり続けた〓ウソ〓 男はＬＩＮＥ