北海道の道東エリアにある北見市発祥（運営会社も北見市に本社を置く外食チェーンの北一食品株式会社）で、札幌や旭川はもちろん東京にも店舗を拡大する「回転寿司トリトン」。北海道民では知らない人はいないほどで、「平日でも週末でもどの時間帯に行っても常に満席」というほどの超人気店。回転寿司のリーズナブルな価格でありながら、高級寿司店とも思えるほどの美味しさだ。筆者家族の中では、地方で寿司を食べたときに「これ