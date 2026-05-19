今年、創刊40周年を迎えた『アップトゥボーイ』の、22日発売のvol.363の表紙＆巻頭に、日向坂46の大野愛実が登場する。【写真】新人とは思えない…ミューズの輝き放つ大野愛実同誌が長年培ってきた王道アイドル誌としての伝統を継承しつつ、令和の新しい風を吹き込む特別な巻頭グラビア。撮影を担当したのは新進気鋭の若手カメラマン・野口花梨氏。アイドル界に颯爽と現れた新ミューズ・大野のみずみずしい輝きを、これまでに