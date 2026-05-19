気象庁は夏（6月から8月）の天候の見通しを発表し、「全国的に気温が高くなる予想だ」として、早めに暑さへの備えをするよう呼びかけました。きょう（19日）発表された3か月予報によりますと、寒気と暖気の境目である偏西風が平年より北を流れやすく、太平洋高気圧の張り出しが強くなるため、全国的に暖かい空気に覆われやすい見込みです。そのため、6月・7月・8月のそれぞれの月の平均気温は、全国的に平年より高くなる予想だとい