１９日は日本列島の広い範囲で気温が上がり、福島県伊達市で午後１時５５分に３５・１度を観測した。気象庁によると、今年、３５度以上の猛暑日となったのは、１８日の大分県日田市と兵庫県豊岡市に続き２回目。１９日はこのほか、福島市で３４・９度、群馬県桐生市で３４・３度、大分県日田市で３３・６度、兵庫県豊岡市で３３・４度などを記録している。