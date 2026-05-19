松本洋平文部科学大臣の19日の記者会見で、東京大学の学園祭「五月祭」の中止についての質問が出た。【映像】東大五月祭中止の呼びかけに帰る客ら（実際の様子）記者が「5月16日に東京大学の学園祭『五月祭』で参政党の神谷代表の講演をめぐり爆破予告があり、すべての企画が中止になりました。学生にとって貴重な機会が奪われたことになり、言論の自由を脅かすとも受け止められている。この事案についての大臣の受け止めを」