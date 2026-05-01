全編を犬視点で描くホラー映画『GOOD BOY／グッド・ボーイ』の本予告が公開された。 本作の主人公は、レトリバー犬のインディ。飼い主トッドの身に起こる異変を、人間ではなく犬であるインディが先に察知するところから物語が始まる。誰もいない部屋の隅を見つめる、何かに反応して吠えるといった、犬を飼っている人なら見覚えのある行動の先にある恐怖を、犬の感覚から描く構成だ。監督・脚本・製作は、本作