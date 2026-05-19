LE SSERAFIMのキム・チェウォンが活動を一時中断する。LE SSERAFIM側は5月19日、ファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」を更新し、公式立場を表明した。【写真】チェウォン、ベッドで“彼女感”満載「キム・チェウォンは最近、首の部位に痛みを感じて病院で治療を受けた。医療陣からは一定期間の安静を取り、回復の経過を見守る必要があるとの診断を受けた」とし、「当社はアーティストの健康と安全を最優先に考え、医療陣