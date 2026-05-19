【モデルプレス＝2026/05/19】話題沸騰中のAmazon Prime Videoの人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4の最終話が15日についに配信。4代目バチェロレッテに史上最年少の平松里菜を迎え、様々な魅力を持つ男性陣との間で多くのドラマが生まれた。本記事では、本編の放送から名場面をピックアップして紹介する。【※一部ネタバレあり】【写真】4代目バチェロレッテ、参加者と情熱的なキス◆『バチェロレッテ