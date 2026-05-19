◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（１９日・京セラＤ）「慶弔休暇特例」で１７日に出場選手登録を抹消されたソフトバンク・近藤健介外野手が、試合前練習に参加した。６日に兄・洋介さんが３９歳で急逝し、通夜・告別式に参加するため、１７日の楽天戦（楽天モバイル）を欠場した。今季から新たに導入された「慶弔休暇特例」は、子どもの誕生や親族の冠婚葬祭などで出場選手登録を外れた歳に１０日を待たずに再登録が可