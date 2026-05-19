来年３月２８日付で宝塚歌劇団を退団すると発表した、月組トップ娘役・天紫珠李（あまし・じゅり）が１９日、兵庫・宝塚市の宝塚歌劇団で退団会見を行った。白のロングドレス姿で登場した天紫は、トップスター・鳳月杏（ほうづき・あん）と同時退団を決めた理由について「鳳月さんの相手役をさせていただけると決まった日から、一緒に舞台を作っていきたいという思いがありました。私も一緒に卒業することを目標に頑張ろう。退