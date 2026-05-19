スイスホテル南海大阪の6階にある｢ザ･ラウンジ｣では、2026年5月1日(金)～6月30日(火)までマンゴーとピスタチオを主役にした夏らしいアフタヌーンティー｢マンゴー＆ピスタチオ アフタヌーンティー｣が開催中です。マンゴーのみずみずしさとピスタチオの味わいが楽しめるアフタヌーンティーを取材してきたので、紹介します。 マンゴーとピスタチオが主役