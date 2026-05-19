お笑いコンビ「Take2」深沢邦之（59）が19日に自身のインスタグラムを更新し、コンビニでモヤッとした出来事を明かした。深沢は「何気ない、いつも通りのコンビニコーヒー。注文したら『￥1500頂きます』と言われました。当たり前に思わず【ええっ！？】。すると【あ、￥150でした】」と誤って多くの料金を請求されたと報告。「驚いた俺。そして、さらに驚いたのが、この人、自分の過ちに対して謝罪をしていない。このことに