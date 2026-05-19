日本バドミントン協会は19日、第20回アジア競技大会に出場する日本代表候補選手を発表しました。女子シングルスでは4月のアジア選手権で日本人唯一準決勝進出を果たし、世界ランク3位に位置付けた山口茜選手や、19歳ながら世界ランク9位の宮崎友花選手、奥原希望選手、郡司莉子選手が選出されました。また、混合ダブルスでは世界ランク38位の渡辺勇大選手＆田口真彩選手が選出。シンガポールインターナショナルチャレンジ2026では