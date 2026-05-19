ソフトバンク近藤健介外野手（32）が19日のオリックス戦の練習前に1軍に再合流した。近藤は、6日に死去した兄・洋介さん（享年39）の通夜と告別式に出席するために17日に「慶弔休暇特例」で出場選手登録を抹消。同日の楽天戦（楽天生命）を欠場していた。同特例は今季から導入された制度で、抹消後10日を待たずに再登録が可能となる。