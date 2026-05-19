【サンディエゴ（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグは１８日、各地で行われ、ドジャースの山本由伸は敵地でのパドレス戦に先発し、７回３安打１失点、８奪三振と好投したものの、打線の援護がなく、４敗目（３勝）を喫した。１番指名打者で出た大谷翔平は３打数２安打、１四球で、３試合連続の複数安打をマークした。スコアは０―１で、連勝が５で止まったドジャースはナ・リーグ西地区首位から陥落し、パドレスが首位