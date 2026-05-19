19日、閣議後の会見において、フリーの記者が小野田紀美大臣に対し、外国人の永住問題などについて質問した。【映像】小野田大臣の表情が「一変」した瞬間（実際の様子）指名を受けたフリー記者が「永住権問題の原点は…」と切り出した瞬間、小野田大臣は眉をひそめ、表情を厳しいものへと一変させた。記者は続けて、2013年の安倍首相（当時）による「もはや国境や国籍にこだわる時代は過ぎ去りました」というニューヨークで