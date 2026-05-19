仏の俳優ジャン・レノ（77）が19日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。6人の子どもたちとの関係性を語った。レノはこれまで3人と結婚しそれぞれに2人の子どもをもうけた。「私はとても幸運なことに、その子どもたちの母親、離婚した奥さんとも今とても良い関係、友だち関係にあるのでそれは幸運だと思います」と語った。またレノは「現在の妻のゾフィアがそういう関係を作り上げるのにとても私を助けてく