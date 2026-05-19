19日、南魚沼市で農作業中の70代男性がクマに体当たりされ顔面にケガをする被害がありました。クマによる人身被害は今年度初めてとなり県は19日「クマ出没警戒注意報」を発表し注意を呼び掛けています。 野生動物をめぐっては、この春、市街地で野生動物が目撃されるケースが各地で相次ぎました。ことし4月27日、ニホンカモシカが柏崎駅近くの銀行に現れ、現場周辺では一時騒然となりました。国の特別天然記念物に指定