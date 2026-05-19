日本の伝統食で平安時代以前までその歴史をさかのぼれると言われるお茶漬け。今、SNS上ではそんなお茶漬けの進化形が大きな注目を集めている。「紅茶屋なので、冷やし紅茶漬けがありました …え？」と件のお茶漬けを紹介したのはカミムラさん（@m2a_ikura）。【写真】どんな味？人気紅茶店「Teapick」の冷やし紅茶漬けお茶漬けと言えばご飯に緑茶や麦茶、出汁などをかけたものが一般的だが、今回カミムラさんが紹介したのはなんと