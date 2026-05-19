スタンダードプードルの男の子「リズムくん」が、マイカーの車内を“破壊”してしまった動画が、Instagramで注目を集めています。【写真多数】噛みちぎられた、後部座席のシートベルトなど投稿したのは、飼い主の「Melody’s mom」さん（@melody06202021）。後部座席やシートベルト、アシストグリップ、ハンドルカバーなど、車内の至るところに噛み跡や引っかき傷が残る様子に、「大型犬恐るべし」と驚きの声が上がりました。しか