さよなら、マツダ「マツダ2」。しかし、新車はまだ買える！マツダのコンパクトカー「MAZDA2（以下、マツダ2）」が2026年8月で生産終了することが明らかになりました。その後のユーザーの反響など、首都圏のマツダディーラーに問い合わせてみました。マツダ「マツダ2」は、もともと「デミオ」というモデル名で1996年8月にデビューしたコンパクトカーです。【画像】まだ買える!? これがマツダ「MAZDA2 6速MTモデル」です！