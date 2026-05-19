ようやく開通する「ブツ切れ区間」千葉県内で工事が進められている圏央道について、2026年5月11日に早期の整備を求める「建設促進期成同盟会」の令和8年度通常総会が開催されました。早ければ今年度の全線開通が予定されていますが、最新の工事の進捗はどうなっているのでしょうか。圏央道（C4）は、都心から半径50キロの首都圏をぐるりと一周し、中央道や関越道、東北道など関東郊外へ向かう主要高速道路同士を結ぶ役目を