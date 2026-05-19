Appleは、毎年恒例の開発者向けカンファレンス「Worldwide Developers Conference（WWDC26）」を6月8日から12日（日本時間6月9日から13日）に開催することを発表した。 WWDC26は6月8日（日本時間6月9日）に開幕し、基調講演やPlatforms State of the Unionで、AIにおける進化や、新しいソフトウェアとデベロッパーツールなど、Appleのプラットフォームに関するアップデートを紹介する。 Appleは20