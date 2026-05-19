金属リサイクル工場で火事 消火活動続く 愛知県岡崎市の金属リサイクル会社の工場で火事があり、消火活動が続いています。 【写真を見る】【速報】金属リサイクル工場で火事 2人搬送 消火活動続く 通行人から｢煙が出ている｣と119番通報 愛知･岡崎市 消防によりますと、きょう午後2時半ごろ、岡崎市西蔵前町の金属リサイクル会社「トージツ」の岡崎工場で、通行人から「煙が出ている」と119番通報がありました。 消防車な