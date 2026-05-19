私はアヤコ（65歳）。夫と長男のタケシ（40歳）と3人で暮らしています。タケシはずっと独身で実家暮らしをしていて、私は結婚などすっかり諦めていました。そんなタケシが「結婚を考えている」と言って連れてきたのは、マリアさんと2人の子どもたち。タケシと結婚してくれるなんてありがたい話だし、もちろん反対することなんてありません。けれどマリアさんは「この家で同居したい」と希望しているそうです。私は面食らってしまい