きのう夕方、酒田市で無免許で普通乗用車を運転したとして、５７歳の男が現行犯逮捕されました。男は容疑を認めています。 道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、酒田市日の出町に住む無職の男（５７）です。 警察によりますと、男はきのう午後５時４１分ごろ、酒田市日の出町１丁目の道路で、公安委員会の運転免許を受けないまま普通乗用車を運転した疑いが持たれています。 パトロール中の警察官が低速で道路中央を走