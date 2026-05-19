陸上自衛隊神町駐屯地の隊員が、大麻成分が含まれるたばこを使用していたとして、停職６０日の懲戒処分となりました。 停職６０日の処分を受けたのは陸上自衛隊第２０普通科連隊の３等陸曹（３１）です。 陸上自衛隊神町駐屯地広報班によりますと、第２０普通科連隊に所属する３等陸曹が、２０２４年４月ごろから１１月ごろまでの間、大麻成分を含むオイルが入ったたばこを複数回使用したことが確認されたとしています。 ３等陸