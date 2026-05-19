中央競馬の専門チャンネル「グリーンチャンネル」の「中央競馬全レース中継」日曜午前のキャスターを務めるタレントの吉宮るりが驚きの変身姿を公開し、反響を呼んだ。ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「るりのゆるげ〜」のアイコン＆ヘッダーの画像をリニューアルしたもので、ピンクのジャージ、猫耳ヘッドホンをつけたキュートな姿を投稿した。声優で気象予報士の私見にも合格した才女の雰囲気激変にコメント欄などでは「鬼可愛い