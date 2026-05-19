「パドレス１−０ドジャース」（１８日、サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手は３打数２安打１四球をマークし、打率を・２６５へ上昇させた。スランプの真っただ中だった１週間前の・２３３から一気に３分超伸ばし、ＯＰＳも・８５０まで戻した。四回の第２打席で四球を選んだ大谷。六回の第３打席では初球攻撃を仕掛けるも打ち損じて三塁線へボテボテのゴロに。これを捕手のデュランが処理して一塁に送球したが、快足を