元「青汁王子」こと、実業家の三崎優太氏（３７）が１９日、都内で行われた「三崎未来電子配送業向け新ＥＶバイク発表会」に出席した。３月にＹｏｕＴｕｂｅｒ・てんちむことタレント・橋本甜歌（３２）との結婚を発表して以来、初となる公の場。自身が代表を務める同社デリバリー業務向け電動バイク「Ｌ-ｎｏａ」の発売を発表した。三崎氏は、２０２４年にバイクの運転中に交通事故に遭遇し、現在も左腕に後遺症がある