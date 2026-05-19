櫻坂46の最新シングル「Lonesome rabbit」のMVが19日に公開され、同時にストリーミング＆ダウンロード先行配信がスタートした。【動画】過去最高難易度ダンス！櫻坂46新曲のMV公開今作のセンターは二期生の森田ひかるが務める。表題曲センターとしては11thシングル「UDAGAWA GENERATION」以来のセンターとなる。MVの監督を務めたのは、13thシングル「Unhappy birthday構文」を手掛けたMasaki Watanabe(maxilla)氏。色味をシ