19日午前、新潟県上越市の民家付近で、クマ1頭が目撃されました。警察などが注意を呼びかけています。 クマが目撃されたのは、上越市青野地内です。 5月19日午前11時半前、「たった今、民家近くでクマ（体長約1メートル）1頭を目撃した」と110番通報がありました。 目撃場所が民家に近接していることから、上越警察署と上越市は付近住民に対して注意を呼びかける広報活動および警戒活動をしています。