女優八木莉可子（２４）が１８日に大阪市内で行われた「ハウスオブディオール心斎橋」のオープニングイベントに驚きのドレス姿で登場した。１７０ｃｍの長身に光沢の白ドレス。首にかかった生地が前面でクロスしているスタイル。黒のワイドパンツにサンダルを合わせた姿が、小顔と透明感を際立たせていた。１０頭身とも言われる芸能界トップクラスのスタイルが印象的だった。