俳優の小雪（49）が17日、自身の公式インスタグラムを更新。スタッフによる更新で、出演中のドラマ『銀河の一票』（毎週月曜後10：00）撮影終わりのすっぴん＆私服ショットが公開された。【写真】「カッコいい」「すっぴんでも美しい」ブラックの“上品”私服コーデ披露の小雪投稿では「都内某所にて『銀河の一票』撮影終わり着替えてメイク落として颯爽と出てきたところ恒例の私服＋すっぴんです photo by MG」とのコメント