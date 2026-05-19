◇京滋大学野球春季リーグ最終節1回戦花園大3―1佛教大（2026年5月19日わかさスタジアム京都）京滋大学野球春季リーグは19日に最終節1回戦が行われ、首位の花園大は佛教大を3―1で下した。これで2023年春以来6季ぶり3度目の優勝に王手をかけた。最速150キロ右腕の森田大翔（4年）が1失点完投勝利で導いた。6季連続優勝を目指す相手を被安打5に抑える力投。今春は無傷の5勝目とし「（変化球で）うまく抑えられてよかっ