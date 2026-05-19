メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県碧南市で18日夜、歩行者の男性をはねたにもかかわらず逃げたとして、46歳の男が逮捕されました。 過失運転致傷などの疑いで逮捕されたのは、愛知県半田市の職業不詳・榊原惣太郎容疑者(46)です。 警察によりますと榊原容疑者は18日午後7時半ごろ、碧南市港南町の交差点で軽自動車を運転中、フィリピン国籍の男性(19)をはねたにもかかわらず、その場から逃げた疑いがもたれていま