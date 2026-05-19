【モデルプレス＝2026/05/19】モデルの近藤千尋が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘のための弁当を公開し、話題となっている。【写真】36歳3児の母モデル「ぎっしり詰まってる」唐揚げ＆たまごやきなどの手作り弁当◆近藤千尋、茶色いおかずの弁当公開近藤は「かぼちゃと唐揚げ まっ茶色 笑」とコメントを添え、写真を投稿。唐揚げと、同じ色のかぼちゃ、卵焼き、たらこスパゲッティ、フリッター、ウインナーとピー