歌手で俳優のGACKT（52）がフジテレビ系ドラマの看板「月9」で主演と報じられ、業界の耳目を集めている。7月20日スタートの「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」で、連ドラ主演は初というGACKTは「これまで見たことのない内容のドラマになっているので、面白い作品になると思います。こんな弁護士はなかなかいないので（笑）」などとコメントを出した。【もっと読む】カズレーザーが指摘！ 営業赤字87億円に転落したフジテ