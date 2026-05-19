【海外市場の注目ポイント】G7財務相・中央銀行総裁会議 昨日・本日とフランス・パリで主要7か国（G７）財務相・中央銀行総裁会議が行われている。世界的な金利の上昇などの状況に対して、G7会合がどのような声明を示すのかなどが注目される。