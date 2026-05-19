東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 実質GDP速報値（第1四半期）08:50 結果0.5% 予想0.4%前回0.2%（0.3%から修正）（前期比) 結果2.1% 予想1.7%前回0.8%（1.3%から修正）（前期比年率) ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 トランプ米大統領が19日予定のイラン攻撃を見送り 湾岸諸国から2.3日だけ延期できないかとの要請あった できれば永遠に延期したいが、しば