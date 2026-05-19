米株価指数先物下げ幅拡大、イラン攻撃延期は数日間だけ 東京時間14:45現在 ダウ平均先物JUN 26月限49648.00（-120.00-0.24%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7399.50（-26.25-0.35%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限28931.00（-165.00-0.57%）