円債利回り上昇も円売り継続＝東京為替 円債利回りは昨日午後から今朝にかけて下げていたが、ここにきて上昇し、下げ分をほぼ戻した。ベンチマークとなる10年債利回りは昨日午前い2.8％を付け、その後2.79％前後でもみ合いとなったが、昨日午後から今朝にかけて2.708％まで下げていた。直近2.791％まで反発を見せている。 一方、円売りの動きが継続し、ドル円は159円台を付ける動き。財政赤字懸念からの円売り、債券