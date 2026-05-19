「ラッツ＆スター」のトランペッターでタレントの桑野信義が１９日、東京・内幸町の帝国ホテルで「『インペリアルジャズ２０２６』プレス説明会＆出演者ライブ」に出席した。同公演をプロデュースするスインギー奥田の呼び込みで、壇上に進んだ桑野は「皆さんこんにちは、高市早苗です。今日は働いて働いて働いて、この会を盛り上げたい」とあいさつ。突然のボケに笑いが起こらず「みなさん生きてます？」と呼びかけた。２０