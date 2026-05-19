◆京滋大学野球春季リーグ戦▽第７節１回戦花園大３―１佛教大（１９日・わかさスタジアム京都）勝ち点４同士が激突、勝ち点を取ったほうが優勝の一戦は、花園大が先勝。佛教大は最速１５２キロで今秋のドラフト候補・野村亮輔（４年＝綾羽）は最速１４９キロをマークし８回まで１失点投球も９回に２点を失い、敗れた。※※※佛教大・野村亮輔が好投しながらも敗れた。「制球は良くなかったけれど、途中