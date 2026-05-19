◆春季高校野球関東大会▽準々決勝関東第一４―３土浦日大（１９日・ＺＯＺＯマリン）関東第一（東京１位）が土浦日大（茨城１位）を逆転で下し、４強入りを決めた。１点を追う８回先頭で、主将の井口瑛太内野手（３年）が右翼へ高校通算９号となる同点ソロ。その後１死三塁の好機を作り、代打の柴山大雅（３年）が決勝の中犠飛を放った。値千金の同点弾で流れを呼び込んだ井口は、「冬の間、終盤に試合をひっくり返すことと