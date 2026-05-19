冷蔵庫の奥で眠りがちな豆板醤。実はとても優秀な調味料なんです！ピリッとした辛みとコクで炒め物やスープなど、幅広く食卓に変化を与えてくれます。今回は少し加えるだけで味に深みが出るお手軽レシピを4つご紹介します。 ▼辛さ控えめで食べやすい「味噌チゲスープ」 豆板醤を少量使用するので、辛いものが苦手な方にもおすすめです。旨みたっぷりのスープで、ごはんが進むこと間違いなし。体の芯から温まる一品です。 ▼レ