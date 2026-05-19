◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１９日・倉敷）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が１軍に合流し、試合前のフリー打撃で３６スイング中１本のサク越えを披露した。逆風が吹く中、左翼スタンドの中段に放り込んだ。昨秋のドラフト会議で３球団が１位指名で競合したスラッガー。しかし、１月の新人合同自主トレ中に発症した右足の肉離れに始まり、３度の故障離脱を経験するなど苦しい日々も過ごした。２軍公式戦